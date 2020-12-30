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13:59

СК прекратил дело по "дадинской" статье, возбуждённое в отношении участника хабаровских протестов

фото ЗакС политика СК прекратил дело по "дадинской" статье, возбуждённое в отношении участника хабаровских протестов

Следственный комитет прекратил уголовное преследование участника хабаровских протестов Александра Приходько, которому инкриминировали неоднократное нарушение порядка проведения публичного мероприятия (статья 212.1 УК РФ), информирует "ОВД-Инфо".

Следователь счёл, что систематическое участие Приходько в митингах не носило криминального характера, а его действия не представляли опасности для общества.

В решении представитель СК руководствовался постановлением Конституционного суда РФ по делу бывшего политзаключенного Ильдара Дадина. Тогда КС пояснил, что сама по себе повторность правонарушений на митингах не является основанием для уголовного преследования, если нарушитель не угрожал общественной безопасности и здоровью граждан.

Добавим также, последнее резонансное дело по "дадинской" статье закончилось вынесением обвинительного приговора в отношении столичного муниципала Юлии Галяминой, получившей условный срок.

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