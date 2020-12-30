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14:22

Навальный предложил свой способ спасения РФ от проявлений сепаратизма

фото ЗакС политика Навальный предложил свой способ спасения РФ от проявлений сепаратизма

Политик Алексей Навальный в подробностях ответил на вопросы о "прекрасной России будущего", которую он хочет создать в случае прихода к власти. Одним из важных для него элементов новой России - это федерализм и уменьшение роли Москвы. При этом федерализм "по Навальному" категорически не должен оборачиваться угрожающими целостности РФ настроениями в регионах, и политик придумал способ предовтратить это явление. 

"Больше денег и полномочий нужно отдать в города для того, чтобы основная власть находилась уровнем ниже, и это убережет нас от сепаратизма. То есть, есть губернатор, но при этом мэр обладает еще большей властью, и таким образом уже не субъекты Федерации конкурируют друг с другом, а скорее города. В идеальной России будущего Казань конкурирует с Набережными Челнами, а не Татарстан - с Башкортостаном", - рассудил он в эфире телеканала "Дождь".

При этом, в отличие от мэров, по мнению Навального, глав регионов лучше усиливать более аккуратно и взвешенно, поскольку всегда есть риск возникновения плохо контролируемых территорий: "в силу исторических причин это сложная и опасная ситуация".

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