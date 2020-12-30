Шлосберг: Обнуление - самое позорное политическое слово года

Глава псковского "Яблока" Лев Шлосберг на собственном YouTube-канале подвел итоги уходящего года, в котором он для себя выделил наиболее драматичное событие, пандемию коронавируса и вынужденную самоизоляцию людей, и самое недостойное - поправки в Конституцию, их содержание и способ, которым они вносились и принимались. Ключевая и наименее приличная поправка для политика - узаконенная возможность действующего президента, находящегося на четвертом сроке правления, снова баллотироваться на высший пост в стране.

"Обнуление – самое позорное политическое слово года. Путин решил быть у власти пожизненно и, выбросив в мусорную корзину все свои предшествующие обещания, милостиво принял подарок из космоса – поправки к Конституции о возможности пожизненного правления. А затем – и пожизненной безнаказанности за любые преступления. Обещали написать Конституцию социального государства и культуры, а в итоге просто повесили всей стране Владимира на шею последней степени", - сформулировал Шлосберг свое отношение к произошедшему.

Сюжет с поправками лишний раз убедил псковского политика в том, что главный враг действующей власти и главный источник опасности для нее - выборы как институт. Именно поэтому усилия Кремля, по мнению Шлосберга, последовательно направлены на уничтожение выборов. Впрочем, сравнительно оптимистичный вывод он делает и из этого умозаключения.

"Им не стыдно. Чтобы добиться желаемого, они устроили воровское голосование на пеньках, правды о котором не узнает никто и никогда, но главная правда – народная молва – уже не исчезнет", - рассудил "яблочник".