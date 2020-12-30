18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:25

В Петербурге пресекли деятельность десятков нелегальных елочных базаров

фото ЗакС политика В Петербурге пресекли деятельность десятков нелегальных елочных базаров

Сотрудники комитета Смольного по контролю за имуществом проинспектировали город, интересуясь незаконной торговлей елками, и сумели выявить и прикрыть 36 точек такой торговли, передает пресс-служба Смольного. Нелегально продавали елки, в частности, в Коломягах, Купчино, Пороховых, Рыбацком, Веселом поселке и на Пискаревке. Теперь предприниматалей ждут штрафы по административным делам.

"Уличная торговля должна быть организована по правилам, и бизнес нужно вести честно. Нельзя наживаться на празднике в ущерб городу и природе", - прокомментировал итоги рейда губернатор Александр Беглов.

В сообщении подчеркивается, что елочные развалы должны присутствовать в схеме размещения городских нестационарных объектов и что торговцам нужно иметь документы на занимаемый земельный участок. Наконец, есть требования к самим деревьям: они должны быть добыты из специализированных питомников.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:56 За работу в ночи в Петербурге приостановили деятельность бара "Угрюмочная"

15:25 В Петербурге пресекли деятельность десятков нелегальных елочных базаров

14:59 Смольный выделит ресторанам и туркомпаниям 500 млн рублей поддержки

14:47 Шлосберг: Обнуление - самое позорное политическое слово года

14:30 Лидера пермской "Другой России Лимонова" оштрафовали за видео с нацистской атрибутикой

14:22 Навальный предложил свой способ спасения РФ от проявлений сепаратизма

13:59 СК прекратил дело по "дадинской" статье, возбуждённое в отношении участника хабаровских протестов

13:30 "Коммерсант": Главу "Газпрома" Алексея Миллера могут отправить в отставку

12:59 На всех участках трассы М-11 "Нева" запустили высокоскоростной интернет

12:57 Депо троллейбусного парка № 1 в Петербурге решили снести

12:40 "Путин не бьётся в истерике": Кремль – о возбуждении нового уголовного дела против Навального

12:39 "Люди долга, чести и совести": Лукашенко наградил своих силовиков

11:59 Для верующих в Архангельской области сделали "скидку", разрешив массовые купания

11:55 Комздрав поведал о графике работы поликлиник в период новогодних каникул

11:30 Милонов направил Деду Морозу депутатский запрос

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru