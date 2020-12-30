За работу в ночи в Петербурге приостановили деятельность бара "Угрюмочная"

Работа петербургского бара "Угрюмочная" в одну из ноябрьских ночей привела к тому, что заведение по решению суда закрыли на месяц, сообщает объединенная пресс-служба судов. Владельцам, ООО "Маркис", вменили нарушение действующих противоэпидемических правил.

Причем, помимо самого времени работы, нарушения состояли в том, что сотрудникам не измеряли температуру, сами они не использовали маски и перчатки, а в помещении не обеззараживали воздух. На полу бара не было разметки, напоминающей о социальной дистанции. Наконец, туалетом в заведении пользовались как его сотрудники, так и клиенты.

Сегодня же, 30 декабря, суд наказал и ООО "Наутилус", владеющее предприятиями общепита. За обслуживание посетителей после 23 часов и еще ряд "коронавирусных" нарушений организации достался штраф в размере 100 тысяч рублей.