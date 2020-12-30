У компании, владеющей киноколлекцией "Ленфильма", проводят обыски

В петербургских офисах компании "Твин-СП" проходят обыски, о чем сообщает Mash. Организация, в частности, известна тем, что в 2009 году купила "Золотую коллекцию" киноработ студии "Ленфильм", в последнее время испытывающей серьезные материальные трудности. По сведениям издания, студия безуспешно добивается от "Твин-СП" возвращения прав на произведения, тогда как Госфильмофонд пытается помочь "Ленфильму" в этом начинании без обращения в суд. Тем не менее, пока компания продолжает получать доход от показов картин по телевидению.

Долг "Ленфильма" перед ВТБ по состоянию на середину года составлял более 2 млрд рублей. В октябре Минкульт поддержал учреждение почти полумиллионной субсидией. В середине декабря из федерального бюджета на покрытие долга выделили еще один миллиард рублей.