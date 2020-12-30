Беглов назвал словами 2020 года "терпение" и "единение"

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время интервью телеканалу "Санкт-Петербург" назвал два главных слова уходящего 2020 года. По мнению градоначальника, этими словами стали "терпение" и "единение".

"Потому что надо было научиться терпеть. И не только губернатору, а всем нам. Прежде всего, конечно врачам. Такой героический труд без терпения невозможен. Или наши учителя – они тоже герои", - пояснил Беглов.

Он напомнил, что при переходе на дистанционное обучение "не все было так гладко". "И программы, и нужно было наладить компьютерную технику... Не у всех учеников были компьютеры, особенно в многодетных семьях. Но наши учителя не оставили своих учеников и прошли с ними этот путь", - рассказал губернатор, добавив, что терпение потребовалось от всех горожан, чтобы преодолеть непростой период пандемии.

Слово "единение" Александ Беглов тоже считает важным символом этого года.

"Без единения нет победы. Если бы сплоченно не работали федеральные структуры, медицинские и образовательные учреждения, волонтеры, наши ветераны и многие-многие другие... То есть произошло единение, независимо от социальных слоев, от возраста, независимо ни от чего. Это просто поражает, как город может сплачиваться, когда очень трудно и тяжело. Когда надо, мы стиснем зубы и решим поставленные задачи", - заявил губернатор.

Напомним, ранее спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров назвал главными словами 2020 года "карантин" и "конституцию".

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