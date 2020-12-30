Смольный расторг контракт на строительство экопарка в Юнтолово: виной тому - песок

Центр комплексного благоустройства, подведомственный соответствующему комитету Смольного, разорвал деловые соглашения с подрядчиком возведения экологического парка в Приморском районе, информирует "Фонтанка".

Компания, выигравшая ранее тендер стоимостью 900 млн рублей - АО "ССУ-5", - собирается обжаловать решение гоадминистрации в суде.

По сведениям издания, центр оказался недоволен тем, что подрядчик якобы не выполнил требование о замене 425 тысяч кубометров песка, закупленного как дренирующий материал.

В свою очередь исполнитель работ утверждает, что замещение слабых грунтов и устройство искусственного рельефа было исполнено согласно проектной документации и техзаданию.

Отметим, разборки ведомств с песком, завезённым на стройплощадку на Камышовой улице, длятся с начала лета, тогда как подрядчика выбрали ещё осенью 2019 года. На территории в 75 га должны обустроить прогулочную зону для петербуржцев.