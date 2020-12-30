18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:59

Ходорковский выделил "самую главную и печальную" тенденцию 2020 года в России

фото ЗакС политика Ходорковский выделил "самую главную и печальную" тенденцию 2020 года в России

Общественный деятель, эмигрант Михаил Ходорковский подвел итоги уходящего года, обозначив для себя самое важное в нем с политическоей точки зрения. Таковым для него стало стремление власти выявлять среди граждан реальных или мнимых иностранных агентов и вследствие этого усложнять им жизнь. При этом главный критерий для этой получения маркировки, по мнению Ходорковского очень прост: это степень лояльности или нелояльности нынешнему политическому режиму, олицетворяемому персонально президентом Владимиром Путиным.

"Это не случайные события, Путин считает, что ведет войну со всем миром от лица страны, но на самом деле пытается только сохранить личную власть. Плохая новость, что он идет уже на самые крайние меры, а хорошая в том, что все больше людей понимает: это всего лишь агония стареющего автократа", - отметил он на собственном YouTube-канале.

По мнению Ходорковского, к обозначенной им тенденции также можно отнести узаконенное право РФ не исполнять решения международных судов, что для него особо актуально в связи с делом ЮКОСа.

Фото: Михаил Ходорковский / Facebook

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:55 Белоруссия получила первые $0,5 млрд обещанного российского кредита

18:53 Координатора штаба Навального в Кургане увезли после допроса в СК в неизвестном направлении

18:50 "Выжили": Депутаты вспоминают хорошие новости 2020 года

18:12 Беглов более всего благодарен "людям серебряного возраста"

18:03 Областной депутат-единоросс покусился на рельсы и был оштрафован

17:49 Смольный смягчил правила работы для кафе и баров на новогодние праздники

17:45 Спикер Ярославской облдумы Константинов погиб в ДТП

16:59 Ходорковский выделил "самую главную и печальную" тенденцию 2020 года в России

16:52 Смольный расторг контракт на строительство экопарка в Юнтолово: виной тому - песок

16:28 Беглов назвал словами 2020 года "терпение" и "единение"

16:21 У компании, владеющей киноколлекцией "Ленфильма", проводят обыски

16:21 "Мы держим удар": Беглов заявил, что в Смольном думали о более жестком новогоднем локдауне

15:56 За работу в ночи в Петербурге приостановили деятельность бара "Угрюмочная"

15:25 В Петербурге пресекли деятельность десятков нелегальных елочных базаров

14:59 Смольный выделит ресторанам и туркомпаниям 500 млн рублей поддержки

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru