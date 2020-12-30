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18:03

Областной депутат-единоросс покусился на рельсы и был оштрафован

фото ЗакС политика Областной депутат-единоросс покусился на рельсы и был оштрафован

В Ленинградской области суд вынес приговор в отношении местного муниципала-единоросса из села Лебяжье Евгения Будаева, обвиняемого в покушении на кражу рельс, уведомляет ТАСС.

Депутата признали виновным и назначили ему штраф в размере 10 тысяч рублей, инкриминировав ему ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору").

"Мужчина дал признательные показания, активно способствовал установлению всех обстоятельств произошедшего, принес официальные извинения РЖД и инициативно сделал пожертвования на счет одного из детских домов. Судом назначено ему наказание в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей", - отчитались о ходе дела в Северо-Западном Следственном Управлении на транспорте.

Будаева поймали на месте преступления с подельником благодаря бдительным ленинградцам, оперативно сообщившим в полицию о краже рельс в Ломоносовском районе Ленобласти. 

Уточняется, что дело сообщника единоросса выделено в отдельное производство.

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