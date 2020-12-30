Беглов более всего благодарен "людям серебряного возраста"

Петербургский губернатор Александр Беглов, подводя итоги "коронавирусного" года, среди прочего, выделил категорию граждан, к которой он испытывает особенную признательность: это пожилые горожане, "ленинградцы", как он их часто называет. Без своей команды чиновников и без пенсионеров, по мнению Беглова, с проблемами, навалившимися на городскую власть в 2020 году, ей не удалось бы справиться.

"Я очень благодарен, конечно, знаете, прежде всего поколению серебряного возраста. Особенно блокадникам, особенно ветеранам Великой Отечественной войны. Они всегда приходили с поддержкой, звонили, говорили: "Александр Дмитриевич, мы с вами, не волнуйтесь, все будет". Это на первом этапе очень тяжело психологически привыкнуть к той атмосфере проблемной, непонятной, но пройдет чуть-чуть времени, и нужно просто набраться терпения и работы", - признался он в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

По словам Беглова, в начале пандемии он вместе с подчиненными искренне не понимал, как лучше всего действовать в этих чрезвычайных обстоятельствах.

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