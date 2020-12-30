Координатора штаба Навального в Кургане увезли после допроса в СК в неизвестном направлении

Побывавший на допросе в курганском СК местный координатор штаба Алексея Навального Алексей Шварц под конвоем был увезён в неизвестном направлении постфактум посещения отделения ведомства, поделился в разговоре с "МБХ медиа" сотрудник штаба Никита Ильин.

"Сегодня Шварц пришел в Следственный комитет по поводу уголовного дела, составленного на него якобы из-за уклонения от воинского призыва. Но в СК у него забрали телефон и увезли в неизвестном направлении", - поведал о деталях произошедшего Ильин.

Перед тем, как у координатора изъяли телефон, он успел известить коллег о том, что его должны повезти на медосвидетельствование.

Коллеги Шварца по-прежнему не могут связаться с ним.

Добавим, молодой человек проходит в статусе подозреваемого по уголовному делу об уклонении от армии.

Ещё в сентябре он посетил курганский военкомат по приглашению - с тем, чтобы открепиться от своего районного. В учреждении у него возник конфликт с главой комиссии, в ходе которого, по словам юноши, тот напал на него и порвал рубашку.