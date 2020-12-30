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Поправки в Конституцию

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19:25

"В целом граждане России не поддержали наш курс": Явлинский подвел итоги работы "Яблока"

фото ЗакС политика "В целом граждане России не поддержали наш курс": Явлинский подвел итоги работы "Яблока"

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский выпустил текст, в котором он подводит итоги уходящего года для страны и рассуждает о пути, которая проделала к концу этого года его партия за все время своего существования, с 1993 года.

Как и его соратник Лев Шлосберг, Явлинский выделяет главнейшей из политических трендов ужесточение законодательства и, в частности, электоральных практик, что выразилось в полной мере в ходе голосования по поправкам в Конституцию этим летом. Несмотря на активную агитацию против поправок, которую он вел, политик признает, что и в этом году, и в целом не достиг народной поддержки на желаемом для себя уровне. Об этом Явлинскому говорят результаты 10 федеральных выборных кампаний, в ходе которых его движение "предлагало принципиально иное направление развития России".

"Мы предлагали соотечественникам реальный путь и конкретную программу построения страны свободы, равенства возможностей, уважения к человеку и его достоинству, взаимовыгодных отношений с соседями и остальным миром, творчества и прогресса. <...> Но в целом граждане России не поддержали наш курс. Да, на протяжении этих лет за нас голосовали миллионы, но этого было недостаточно, чтобы поменять направление движения нашей огромной Родины. 
В уходящем 2020 году после внесения поправок в Конституцию в государстве и политической системе произошли уже во многом необратимые изменения", - говорится в тексте.

Тем не менее, "Яблоко" готово вырабатывать "содержательную перспективу" развития страны и открыто о ней говорить, заключает актор статьи.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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