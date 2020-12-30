Бывший схиимонах Сергий намерен голодать в СИЗО

Арестованный накануне на два месяца бывший схиимонах Сергий, проходящий по трем уголовным делам, объявил о том, что будет соблюдать пост в виде воздержания от еды и воды, о чем пишет "Интерфакс" со ссылкой на члена ОНК Алесея Мельникова. Продлится этот образ жизни около десяти дней. При этом Сергий собирается молиться за москвичей. На условия содержания опальный религиозный деятель не жалуется.

Напомним, ранее судимый за убийство, Сергий захватил нынешним летом Среднеуральский женский монастырь. Его преследуют по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к самоубийству), ч. 3 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания) и ст. 330 УК РФ (самоуправство). В течение года он открыто и резко критиковал деятельность патриарха Кирилла и президента Владимира Путина.