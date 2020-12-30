Миронов рассчитывает на укрепление связей с Северной Кореей

Лидер справедливороссов в Государственной думе Сергей Миронов провел встречу с послом КНДР в России Син Хон Чхолем, обсудив на ней, среди прочего, возможности для укрепления взаимодействия между двумя странами.

"Рад вас видеть накануне Нового года. Хочу от своего имени и от лица партии "Справедливая Россия" поздравить вас с прошедшим Днем Конституции КНДР", - цитирует политика его пресс-служба.

Говорил Миронов не только от партии, но и от лица всего государства, выражая уверенность в том, что пандемия коронавируса не помешает дипломатическим контактам двух стран и что они станут еще прочнее. Россия, заверил депутат Госдумы оппонента, продолжает прислушиваться к позиции Северной Кореи по вопросам, имеющим геополитическое значение.