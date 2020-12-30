Автомобилисты Петербурга провели акцию в поддержку врачей

Петербуржцы, управляющие транспортными средствами, вечером 30 декабря провели заранее спланированную акцию солидарности с медицинскими работниками, почти целый год помогающими справляться с пандемией коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга Марину Мерцалову.

Координированно погудели врачам, провожая уходящий непростой год, машинисты, водители на общественном транспорте и владельцы личных автомобилей. Таким образом, при помощи клаксонов, горожане выражали свою благодарность. Акция прошла на Невском проспекте, на Выборгской стороне и в других частях Петербурга.