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20:32

Смольный готов благоустроить Южного шоссе, но в рамках его расширения

фото ЗакС политика Смольный готов благоустроить Южного шоссе, но в рамках его расширения

Выступающие против расширения Южного шоссе местные жители получили ответ на свое обращение губернатору Петербурга Александру Беглову. По информации активистов, их запрос был передан в аппарат вице-губернатора Максима Соколова, откуда и пришла ответная бумага.

В ней начальник аппарата Иван Миронов сообщает, что благоустройство территории у Южного шоссе власти займутся, как просят жители: сделают тротуары, освещение, остановки общественного транспорта. Это уже разрабатывается в рамках проекта по расширению дороги, написал Миронов. При этом, жители в своем обращении предлагали варианты благоустройства территории без увеличение количества полос на Южном шоссе. 

Также активисты просили возобновить полноценную работу вестибюлей станции метро "Проспект Славы" и сделать остановки общественного транспорта около дома № 51 на проспекте Славы и около дома № 59 корпус 2 на Софийской улице. По поводу подземки Миронов сослался на "Петербургский Метрополитен", который регулярно проводит замеры пассажиропотока. По итогам этих анализов, пока решено не увеличивать время работы второго вестибюля метро. 

Идею с остановками правительство взяло на вооружение, сообщил Миронов. По его словам, схемы уже разработаны и направлены в комитет по транспорту, который включит их в перечень необходимого строительства. 

Напомним, при расширении Южного шоссе с двух до четырех полос предполагается сокращение близлежащего парка Интернационалистов. Кроме этого, местные жители отмечают, что новый вариант дороги будет проходить прямо под их окнами, а это грозит постоянным шумом и загазованностью от проезжающих машин. Жители собрали около 2,5 тысяч подписей против расширения Южного шоссе и направили их губернатору, в Законодательное собрание и в администрацию Фрунзенского района. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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