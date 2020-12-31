Смольный утвердил новые цены на проездные билеты в Петербурге

Глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин подписал распоряжение, утверждающее новые цены на проезд в транспорте Петербурга в 2021 году.

Единый проездной билет на месяц, действующий на всех видах петербургского общественного транспорта, подорожал до 3 255 рублей. Именной льготный билет обойдется в 645 рублей, проездной для школьников – 575 рублей, для студентов – 1160.

Проездной билет в метро на месяц будет стоить 1 160 рублей, для студентов – 655. Месячный билет на автобус обойдется в 1 745 рублей, для школьников – 380.

Будут действовать и временные билеты на все виды транспорта. За 240 рублей можно будет купить суточный билет на метро и наземный транспорт. Билет на трое суток будет стоить 460 рублей, на пять дней – 815. Единый проездной на 90 минут будет стоить 70 рублей.

Напомним, стоимость разового проезда в метро составит 60 рублей. Проезд в наземном транспорте обойдется в 55 рублей. По карте "Подорожник" поездка в метро будет стоить до 41 рублей, на автобусе – до 36.

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