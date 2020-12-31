18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:11

В России выявили еще 27,7 тысяч зараженных коронавирусом, в Петербурге - снова 3,7 тысяч

фото ЗакС политика В России выявили еще 27,7 тысяч зараженных коронавирусом, в Петербурге - снова 3,7 тысяч

 

В России за последние сутки зафиксировано 27 747 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

По версии штаба, в России сейчас коронавирусом болеют 547 938 человек – хотя министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что только дома от инфекции сейчас лечатся около 900 тысяч россиян, и это 80% всех заболевших. Всего за время эпидемии выявлено 3 159 297 случаев заражения. Штаб сообщает о 57 019 умерших, 593 летальных исхода вписали в статистику за последний день.

В Петербурге выявили 3 758 заболевших: последний месяц каждый день штаб отчитывается практически об одних и тех же цифрах. Лечатся от коронавируса, по данным штаба, 85 983 петербуржцев, всего выявлено 242 124 случаев заражения. Умерли, по официальным данным, 7 694 пациента, 84 смерти внесли в статистику за минувшие сутки.

В Ленобласти заболели еще 225 человек. Лечение проходят, по данным штаба, 2 069 жителей региона – это меньше, чем число занятых "коронавирусных" коек, о которых сообщало местное правительство. Всего за время эпидемии в Ленобласти зафиксировано 223 832 случаев заражения, 254 человека умерли.

 

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:33 Смольный рассказал о работе больниц, поликлиник и скорой помощи в новогодние праздники

12:35 Шесть баров Петербурга и 112 посетителей накажут за несоблюдение "коронавирусных" запретов

30 декабря, 20:58 Автомобилисты Петербурга провели акцию в поддержку врачей

30 декабря, 18:12 Беглов более всего благодарен "людям серебряного возраста"

30 декабря, 15:56 За работу в ночи в Петербурге приостановили деятельность бара "Угрюмочная"

30 декабря, 14:59 Смольный выделит ресторанам и туркомпаниям 500 млн рублей поддержки

30 декабря, 11:59 Для верующих в Архангельской области сделали "скидку", разрешив массовые купания

30 декабря, 11:55 Комздрав поведал о графике работы поликлиник в период новогодних каникул

30 декабря, 10:55 Коронавирус добрался до 26,5 тысяч россиян, из которых 3764 – петербуржцы

30 декабря, 9:22 В Петербурге начался праздничный локдаун: закрылись бары, рестораны, театры и музеи


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:37 Журналист Bellingcat опубликовал таблицу с данными о поездках возможных отравителей Навального

15:53 Путин освободил от должности замгенпрокурора Гриня

15:05 "Груз нескольких лет": Жители Дальнего Востока увидели новогоднее обращение Путина

14:33 Вишневский пожаловался в полицию и прокуратуру на фальшивые газеты от имени "Яблока"

14:07 Минтруд предварительно рассчитал прожиточный минимум за 2020 год

13:33 Смольный рассказал о работе больниц, поликлиник и скорой помощи в новогодние праздники

12:35 Шесть баров Петербурга и 112 посетителей накажут за несоблюдение "коронавирусных" запретов

11:56 Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с Новым годом

11:11 В России выявили еще 27,7 тысяч зараженных коронавирусом, в Петербурге - снова 3,7 тысяч

10:28 Смольный утвердил новые цены на проездные билеты в Петербурге

30 декабря, 20:58 Автомобилисты Петербурга провели акцию в поддержку врачей

30 декабря, 20:32 Смольный готов благоустроить Южного шоссе, но в рамках его расширения

30 декабря, 20:30 Миронов рассчитывает на укрепление связей с Северной Кореей

30 декабря, 19:54 Бывший схиимонах Сергий намерен голодать в СИЗО

30 декабря, 19:25 "В целом граждане России не поддержали наш курс": Явлинский подвел итоги работы "Яблока"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru