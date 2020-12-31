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12:35

Шесть баров Петербурга и 112 посетителей накажут за несоблюдение "коронавирусных" запретов

фото ЗакС политика Шесть баров Петербурга и 112 посетителей накажут за несоблюдение "коронавирусных" запретов

Сотрудники комитета по контролю за имуществом совместно с коллегами из комитета по промышленной политике снова прошлись ночным рейдом по барам Петербурга в поисках нарушителей "коронавирусных" ограничений, сообщили в Смольном. Компанию им в этом составили представители Следственного комитета, Роспотребнадзора, полиции и Росгвардии.

В новогодние дни с 30 декабря по 3 января включительно работа предприятий общественного питания приостановлена: по мнению Смольного, это позволит избежать распространения коронавируса. Проверяющие посетили заведения в Центральном и Петроградском районе и выяснили, что, несмотря на запреты, несколько баров и ресторанов продолжали работать.

К ответственности будут привлечены шесть заведений: на улицах Льва Толстого, Рубинштейна, Котовского, Правды, на Инструментальной улице и Литейном проспекте. Их владельцам грозят штрафы до 300 тысяч рублей. Придется заплатить штрафы и 112 посетителям этих заведений. Работу четырех ресторанов приостановили сотрудники Роспотребнадзора, в трех барах изъяли алкоголь, на который не было лицензии.

Кроме того, сотрудники СК зарегистрировали шесть материалов проверок по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Накануне Смольный немного смягчил запреты, установленные ранее для заведений общепита. С 4 по 10 января они смогут работать до 23:00, а не до 19:00, как было предписано ранее.

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