Смольный рассказал о работе больниц, поликлиник и скорой помощи в новогодние праздники

Система здравоохранения Петербурга готова к работу в дни новогодних праздников, сообщили в аппарате вмце-губернатора Олега Эргашева.

Службы неотложной и скорой медицинской помощи будут работать в усиленном составе, пообещал Эргашев. В дни новогодних каникул будет продолжена вакцинация от коронавируса.

Участковая служба поликлиник будет трудиться в режиме "рабочего дня". Врачи-специалисты будут принимать с 9:00 до 15:00 в одной из взрослых и детских поликлиник района по графику. На помощь коллегам будут готовы прийти резервы медиков. Центры компьютерной томографии и лаборатории продолжат работу в штатном режиме.

По данным Смольного, в стационарах Петербурга есть необходимый запас лекарств и средств индивидуальной защиты. Поликлиники обеспечены запасом бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом на дому, а в лабораториях для тестов есть требуемое количество реактивов и расходных материалов.

На 31 декабря в Петербурге, по данным оперштаба, коронавирусом болеют почти 86 тысяч петербуржцев.

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