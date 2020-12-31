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14:33

Вишневский пожаловался в полицию и прокуратуру на фальшивые газеты от имени "Яблока"

фото ЗакС политика Вишневский пожаловался в полицию и прокуратуру на фальшивые газеты от имени "Яблока"

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский обратился в городские прокуратуру и МВД из-за распространения в МО "Малая Охта" газеты от лица петербургского отделения "Яблоко", сообщили представители партии.

Вишневский указал, что многое из опубликованного в этой газете можно расценить как нарушение ст. 128.1 УК РФ (клевета). Он призвал органы принять меры для установления и привлечения к ответственности изготовителей и распространителей этих газет.

"Уверен, что это важно и для правоохранительных органов: неспособность найти этих людей будет означать зеленый свет для превращения предстоящих в 2021 году выборов в Государственную Думу и Законодательное Собрание Санкт-Петербурга в соревнование грязных приемов и технологий", - указал Вишневский в обращениях.

Пару дней назад стало известно, что в МО "Малая Охта" распространяют газету от лица "Яблока", в которой заявлено о скорой ликвидации местного отделения партии, ее сторонникам якобы порекомендуют голосовать за "Единую России", Вишневскому и мундепам "Яблока" приписываются разные высказывания.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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