"Груз нескольких лет": Жители Дальнего Востока увидели новогоднее обращение Путина

Жители Дальнего Востока первыми в России встречают новый, 2021 год, они уже посмотрели новогоднее обращение президента Владимира Путина. Полный текст обращения публикует ТАСС.

Путин отметил, что еще год назад никто не мог представить, с какими проблемами придется столкнуться в 2020 году.

"Сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то - с горькими утратами близких, любимых людей", - отметил Путин.

При этом он связал 2020 год с надеждами на преодоление трудностей и гордостью за тех, "кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества, с осознанием того, как много значат надёжные, искренние, настоящие отношения между людьми, дружба и доверие между нами".

"Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Эти ценности: мужество, отзывчивость и милосердие - в наших сердцах, в нашем характере и поступках", - заявил президент.

Отдельно он упомянул 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, которая отмечалась в 2020 году. Празднование этой даты он назвал "священным сыновьим долгом".

По словам Путина, "новый опасный вирус" перевернул привычный образ жизни, но испытания "побуждают нас более внимательно вглядеться в жизнь, прислушаться к своей совести, отбросить мелкое, суетное и по-настоящему оценить самое важное". "Испытания и беды обязательно проходят. Так было всегда. А остается с нами главное, все, что делает нас благородными и сильными: любовь, взаимопонимание, доверие и поддержка", - подчеркнул он.

Путин пожелал россиянам, чтобы "трудности уходящего года поскорее канули в Лету", чтобы "мы обрели, все лучшее, что раскрылось в каждом человеке, обязательно осталось с нами навсегда", "крепкого здоровья, веры, надежды и любви, как близким и дорогим людям" и "счастья в новом, наступающем 2021 году".

фото: пресс-служба Кремля