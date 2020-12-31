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15:53

Путин освободил от должности замгенпрокурора Гриня

фото ЗакС политика Путин освободил от должности замгенпрокурора Гриня

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя Генпрокурора Виктора Гриня, документ опубликован на портале правовой информации.

Гринь будет освобожден от должности с 1 января 2021 года.

Гринь занимал пост замгенпрокурора с 2006 года. Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщал, что он собирается на пенсию, была версия, что он можнт продолжить работать на общественных началах в качестве советника.

Гринь курировал следствие в центральных аппаратах МВД и Следственного комитета. В том числе – процесс над сестрами Хачатурян, которых обвиняют в убийстве истязавшего их отца. Гринь в 2019 году отказался утверждать обвинительное заключение по делу, но после обжалования все же утвердил.

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