Путин освободил от должности замгенпрокурора Гриня

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя Генпрокурора Виктора Гриня, документ опубликован на портале правовой информации.

Гринь будет освобожден от должности с 1 января 2021 года.

Гринь занимал пост замгенпрокурора с 2006 года. Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщал, что он собирается на пенсию, была версия, что он можнт продолжить работать на общественных началах в качестве советника.

Гринь курировал следствие в центральных аппаратах МВД и Следственного комитета. В том числе – процесс над сестрами Хачатурян, которых обвиняют в убийстве истязавшего их отца. Гринь в 2019 году отказался утверждать обвинительное заключение по делу, но после обжалования все же утвердил.