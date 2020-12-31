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16:37

Журналист Bellingcat опубликовал таблицу с данными о поездках возможных отравителей Навального

фото ЗакС политика Журналист Bellingcat опубликовал таблицу с данными о поездках возможных отравителей Навального

Расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев опубликовал таблицу, в которой зафиксированы передвижения людей, упомянутых в расследовании об отравлении политика Алексея Навального, документ доступен в Google Docs.

В документе есть сведения о передвижениях десяти человек, восемь из них – фигуранты расследования The Insider и Bellingcat, еще двое указаны как сотрудники института криминалистики ФСБ. Собраны даты поездок, пункты прибытия-назначения, иногда – виды транспорта и номера рейсов. По словам Грозева, две поездки в этой базе не указаны, поскольку Bellingcat ведет по ним расследования.

Фотограф Евгений Фельдман в Twitter обратил внимание, что ряд поездок совпали с маршрутом предвыборной кампании Навального перед выборами президента 2018 года.

В середине декабря The Insider и Bellingcatпри участии CNN, Der Spiegel и ФБК опубликовали расследование, из которого следует, что сотрудники ФСБ в течение последних трех лет постоянно следили за Навальным, передвигались вслед за ним, также перечислялись имена людей, предположительно, имеющих отношение к отравлению политика в августе.

Вскоре Навальный опубликовал запись разговора с предположительным героем расследования. Из разговора следовало, что "операции" помешала посадка самолета в Омске и профессиональные действия врачей скорой помощи, а вещество из группы ядов "Новичок" могло быть нанесено на его нижнее белье.

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