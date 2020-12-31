Мишустин поздавил россиян с Новым годом и Рождеством

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил россиян с наступающим Новым годом и Рождеством, телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Мишустин заявил, что эти зимние праздники "согреты теплом встреч с родными и близкими людьми, наполнены незабываемыми мгновениями, атмосферой счастья". По его словам, в эти дни людей объединяют "ожидание добрых перемен, надежды на лучшее, общие задачи и цели, вера в осуществление профессиональных и личных планов объединяют всех нас".

"Уходящий год был непростым, но он дал уверенность в своих силах, показал, что мы можем противостоять вызовам, преодолеть любые трудности", - сказал Мишустин. Премьер пожелал россиянам, чтобы 2021 год был успешным, мирным, а также крепкого здоровья, хорошего настроения и всего наилучшего.

Также россиян поздравил президент Владимир Путин, а губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров обратились с поздравлениями к петербуржцам.

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