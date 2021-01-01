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13:32

В России выявили еще 27 тысяч случаев заражения коронавирусом

фото ЗакС политика В России выявили еще 27 тысяч случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявлено 27 039 случаев заражения коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В общей сложности за время эпидемии зафиксировано 3 186 336 случаев заболевания. 57 555 пациентов, по данным штаба, умерли от коронавируса, 536 летальных исходов включены в статистику за последний день.

В Петербурге выявили еще 3 746 случаев заражения: штаб отчитывается примерно об одном и том же росте заболеваемости в городе на протяжении последнего месяца. По данным штаба, болеют сейчас 86 596 человек, всего с марта зафиксировано 245 870 случаев заболевания. Умерли, по официальным данным, 7 769 петербуржцев с коронавирусом, 75 смертей вписали в статистику за последние сутки.

В Ленобласти заболели еще 224 человека. Всего болезнь переносят 2 101 человек, за все время выявлено 24 056 случаев заражения.

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