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14:46

МРОТ и прожиточный минимум в России начали рассчитывать по новым правилам

фото ЗакС политика МРОТ и прожиточный минимум в России начали рассчитывать по новым правилам

В России изменился порядок расчета минимального размера оплаты труда, с 1 января 2021 года его величина составит 12 792 рубля, передает РИА "Новости".

Вступил в силу соответствующий законопроект. Теперь МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитываться раз в год на основе медианной зарплаты и медианного дохода населения. Отношение МРОТ к медианной зарплате должно составлять 42%, прожиточного минимума к медианному среднедушевому доходу за последний год – 44,2%.

Напомним, накануне Минтруд предварительно рассчитал прожиточный минимум за 2020 год – 11 301 рубль. В 2021 году он составит 11 653 рубля.

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