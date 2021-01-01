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15:36

Вступил в силу сокращенный список запрещенных для женщин профессий

фото ЗакС политика Вступил в силу сокращенный список запрещенных для женщин профессий

С 1 января 2021 года начал действовать новый перечень профессий, запрещающий труд женщин, документ Минтруд подготовил летом 2019 года.

Теперь из прежних 456 запрещенных для женщин профессий осталось лишь 100. Теперь россиянки могут работать водителями большегрузов, боцманами, шкиперами, матросами, машинистами электричек, скоростных поездов, управлять сельскохозяйственной техникой.

По-прежнему будет запрещена работа женщин на химпроизводстве, в сфере нефтедобычи, металлургии, на строительной технике.

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