В силе с 2021 года: Новые законы и правила России и Петербурга

С началом 2021 года в России вводятся новые правила для работы на удаленке, ведения трудовых книжек, формирования аптечек в автомобилях, расчета налога для богатых, а также возвращаются вытрезвители. Свои законы вступают в силу и в Петербурге. Про основные из них - в материале ЗАКС.Ру.

Работа на удаленке

С 1 января 2021 года в силу вступает закон о совмещении работы в офисе и удаленно. Теперь при чрезвычайных ситуациях работодатель может перевести сотрудников на удаленную (дистанционную) работу, но должен предоставить им необходимое оборудование или возместить затраты. При необходимости стороны могут заключить дополнительное соглашение к уже существующему договору, где пропишут нюансы нового положения. Например, время работы.

В законе уточняется, что решение работодателя перевести сотрудника на удаленную работу не может служить поводом для снижения зарплаты - она не должна быть меньше той, которую человек получал при работе в офисе. Все документы, например для больничного или расторжения трудового договора, можно предоставлять в электронном виде, следует из закона. Уволить работодатель сотрудника может, если тот в течение двух дней подряд не выходит на связь.

Электронные трудовые книжки

С началом 2021 года все новые трудовые книжки в России должны быть электронными. Юридически закон вступил в силу в январе 2020 года. В документе сказано, что работодатель должен был до конца июня 2020 года оповестить своих сотрудников о возможности отказаться от создания электронной трудовой книжки - подать такое заявление сотрудники должны были до 31 декабря. Если этого не произошло, то в 2021 году работодатель продолжает вести бумажную версию трудовой книжки.

Сотрудник может и наоборот написать заявление о том, что хочет электронную версию документа. Тогда работодатель отдает ему бумажную книжку и освобождается от обязанности ее хранить.

В электронной трудовой книжке прописывается место и стаж работы, функции сотрудника, инормация о переводах на другое место, увольнении и его причинах. Все данные ежемесячно должны передаваться в Пенсионный фонд. Сотрудник может контролировать их достоверность в личном кабинете на сайте ПФР.

Больше профессий для женщин

На этом тема труда не заканчивается - Минтруд сократил список запрещенных для женщин профессий. Теперь в перечне не 456 видов работ, а 98. Новые правила начинают действовать с 1 января 2021 года.

С этого времени женщинам позволено работать парашютистами, дальнобойщиками, машинистами электропоездов, слесарями по ремонту автомобилей. Минтруд полностью вычеркнул из списка запрещенных профессий сферы по ремонтно-строительным, строительным и монтажным работам. Например, теперь женщины могут законно корчевать пни, быть плотниками, машинистами бульдозеров, кровельщиками и заняться другой работой.

"Чаевые" не в чеке

С начала 2021 года заведения общественного питания больше не вправе включать в чек какие-либо "чаевые" и комиссии, если это не касается выбранных посетителем услуг и еды. Новые правила предложил Роспотребнадзор. В ведомстве сообщили, что общепит может предложить какие-либо услуги посетителям на возмездной или безвозмездной основе. Клиент, естественно, может отказаться что-то оплачивать или попросить вернуть деньги, если уже заплатил.

В Роспотребнадзоре уверены, что новые правила уберегут посетителей кафе от введения их в заблуждение о реальных расходах. В частности, когда к стоимости блюд и напитков включают оплату обслуживания.

Маски в аптечках

С 1 января 2021 года автовладельцы должны пересмотреть состав аптечек в своих машинах. Теперь там должны быть две тканевые маски, пара перчаток, упаковка стерильных салфеток, два лейкопластыря, устройство для проведения искусственного дыхания, жгут, четыре марлевых бинта размером 5х10 см и три марлевых бинта размером 7х14 см. Формировать состав аптечки водители могут сами, хотя раньше от них требовали покупку уже готовых наборов. Правда дополнять ее автовладельцы могли и раньше: если истратили бинт, то надо купить новый.

Собирать новую аптечку не обязательно сразу - ими можно пользоваться до конца срока годности или до окончания 2024 года.

НДФЛ для богатых

С новым годом начинает действовать новая налоговая ставка в 15% на доходы физических лиц, если сумма превышает 5 млн рублей в год. Не касается это только дохода от продажи личного имущества (кроме ценных бумаг), страховых выплат по пенсионному обеспечению и страхованию. Для всех остальных граждан ставка остается прежней - 13%.

Предложил законопроект президент России Владимир Путин во время одного из своих обращений к россиянам. Он заявил, что вырученные с новой ставки деньги пойдут на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Платные вытрезвители

В 2021 году ожидается возрождение вытрезвителей - теперь их могут создавать регионы по своему усмотрению на бюджетной основе или на базе государственно-частного партнерства. Полиция получила право доставлять нетрезвых людей в новые заведения.

За ночь в вытрезвителе "постоялец" должен будет заплатить. Общие правила по работе организаций должно установить правительство.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок быстро среагировал на новую инициативу и еще 25 декабря внес в городской парламент свой законопроект об организации вытрезвителей. Согласно документу, доставлять туда будут людей "в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения".

Льготный проезд для Петербурга и Ленобласти

С января 2021 года определенные категории жителей Петербурга смогут пользоваться льготами на общественном транспорте Ленинградской области, и наоборот: жители соседнего региона, имея льготный проездной, смогут пользоваться транспортом города на Неве без дополнительной платы. Касается это нововведение пенсионеров, матерей-героинь, ветеранов труда, военных ветеранов, жертв политических репрессий, работников тыла.

Льготники Ленобласти смогут пользоваться метрополитеном, муниципальными и межрегиональными маршрутами транспорта, а льготники Петербурга - муниципальными, межмуниципальными и межрегиональными маршрутами 47-го региона. Как сообщили в администрации города на Неве, под действие соглашения попадает 282 муниципальных автобусных маршрута, 83 смежных межрегиональных автобусных маршрута, 46 троллейбусных маршрутов, 42 трамвайных маршрута. Льготники-петербуржцы получат возможность ездить на более чем 600 маршрутах общественного транспорта соседнего региона.

Без веселящего газа

С января 2021 года в Петербурге запрещается продажа несовершеннолетним веселящего газа - закиси азота. В документе депутаты пояснили, что под закисью азота понимается "динитрогена оксид в газообразной форме". Теперь за продажу несовершеннолетнему закиси азота физическому лицу грозит штраф в размере 3-5 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма выше - 10-20 тысяч рублей, а для юридических - 30-50 тысяч рублей.

При этом, на федеральном уровне вообще запретили производить, распространять, продавать и даже пропагандировать веселящий газ, если он используется не в медицинских, промышленных или технических целях. Нельзя с 1 января и употреблять закись азота для "одурманивания" себя.

"Муниципальная реформа"

Муниципальные образования Петербурга с 2021 года лишаются части поступлений в свои бюджеты. Им больше не полагаются средства от административных штрафов, единого налога на вмененный доход, налога по патентной системе налогообложения и налога, который взимается по упрощенной системе налогообложения. У муниципалов остаются только небольшие проценты с налога от дохода физических лиц и дотации от администрации города. От последней можно отказаться в пользу большого процента с НДФЛ.

Ряд муниципалитетов города выступили против реформы. По их подсчетам, бюджеты образований сократятся в разы, особенно пострадают находящиеся в центре города округа. Муниципалы отметили, что сокращение бюджетов не позволит в полной мере выполнять их работу. В полномочия же муниципальных образований входит благоустройство, создание и ремонт детских площадок, проведение праздников и другое. МО "Владимирский округ" уже пришлось отказаться от содержания футбольного клуба "Владимирский экспресс", так как на него просто не хватит денег, после введения новой системы формирования бюджета. Позже стало известно, что юных футболистов могут поддержать с помощью бюджета администрации Центрального района.

София Саттарова

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