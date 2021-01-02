Мэрия Хабаровска заявила о прекращении митингов в поддержку Фургала

Пресс-служба мэрии Хабаровска заявила, что в городе прекратились массовые акции у здания правительства в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Представители мэрии утверждают, что митинги "больше не проводятся ни в будние, ни в выходные дни". По их словам, 2 января на площади Ленина "не было зафиксировано людей, которые принимают участие в несанкционированной массовой акции".

При этом издание DVHAB.RU сообщает, что митинг все же был, и на него вышли несколько десятков человек без плакатов и баннеров. По словам протестующих, это была первая субботняя акция, которая прошла без шествия.

По подсчетам мэрии Хабаровска, за время протестов с июля "пресечено более 500 административных правонарушений", суды выписали более 300 штрафов на сумму свыше 3,5 млн рублей, около 100 административных арестов, в 40 случаях – обязательные работы.

Протесты в Хабаровске проходят с 11 июля: они начались после того, как Фургала арестовали по обвинению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину.

Фургал рассказал, что до помещения в СИЗО от него требовали уйти в отставку с поста губернатора. Вместо него врио губернатора назначен Михаил Дегтярев.