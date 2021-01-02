18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:20

Мэрия Хабаровска заявила о прекращении митингов в поддержку Фургала

фото ЗакС политика Мэрия Хабаровска заявила о прекращении митингов в поддержку Фургала

Пресс-служба мэрии Хабаровска заявила, что в городе прекратились массовые акции у здания правительства в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Представители мэрии утверждают, что митинги "больше не проводятся ни в будние, ни в выходные дни". По их словам, 2 января на площади Ленина "не было зафиксировано людей, которые принимают участие в несанкционированной массовой акции".

При этом издание DVHAB.RU сообщает, что митинг все же был, и на него вышли несколько десятков человек без плакатов и баннеров. По словам протестующих, это была первая субботняя акция, которая прошла без шествия.

По подсчетам мэрии Хабаровска, за время протестов с июля "пресечено более 500 административных правонарушений", суды выписали более 300 штрафов на сумму свыше 3,5 млн рублей, около 100 административных арестов, в 40 случаях – обязательные работы.

Протесты в Хабаровске проходят с 11 июля: они начались после того, как Фургала арестовали по обвинению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину.

Фургал рассказал, что до помещения в СИЗО от него требовали уйти в отставку с поста губернатора. Вместо него врио губернатора назначен Михаил Дегтярев.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

30 декабря 2020, 13:59 СК прекратил дело по "дадинской" статье, возбуждённое в отношении участника хабаровских протестов

28 декабря 2020, 11:36 На освещавшую хабаровские протесты журналистку составили протокол об участии в митинге

28 декабря 2020, 10:51 Фургал подаст на "Россию 24" в суд из-за сюжета, где его называют "членом ОПГ"

23 декабря 2020, 16:16 Суд отказался перевести Фургала из СИЗО под домашний арест

22 декабря 2020, 14:54 Михаил Дегтярёв готов выделить 4,8 млн рублей на 14-часовую охрану себя

21 декабря 2020, 17:36 Фургал попросил для себя и других арестантов прививку от COVID-19

17 декабря 2020, 14:48 Путин об аресте Фургала: Мы что, для каких-то партий должны делать исключение, что ли?

17 декабря 2020, 10:21 ОНК: Фургалу по-прежнему отказывают в получении и отправке писем

12 декабря 2020, 12:45 Не менее 80 хабаровчан вышли поддержать Сергея Фургала на субботний митинг

11 декабря 2020, 12:06 Объявившей голодовку хабаровской журналистке, освещавшей протесты, отменили арест


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:56 Петербуржцы заметили в Карповке десятки плавающих багетов

16:30 Суд оштрафовал москвича за экстремистские песни во "ВКонтакте" 29 раз за день

15:45 Россияне могут получить паспорт вакцинации от COVID-19 через госуслуги

14:32 Глава ГИБДД Москвы Дроганов уволен со своего поста

13:20 Мэрия Хабаровска заявила о прекращении митингов в поддержку Фургала

12:24 Вступил в силу закон о неприкосновенности бывших президентов России

11:47 В России зафиксировано еще 26,3 тысяч случаев заболевания COVID-19

10:28 Калининградский телеканал извинился за обрезанную картинку новогоднего обращения Путина

1 января, 18:02 Минимальная цена на водку в России выросла до 243 рублей

1 января, 17:51 В силе с 2021 года: Новые законы и правила России и Петербурга

1 января, 16:51 Суд оставил в силе штраф кемеровскому блогеру за "негативную оценку Конституции"

1 января, 15:36 Вступил в силу сокращенный список запрещенных для женщин профессий

1 января, 14:46 МРОТ и прожиточный минимум в России начали рассчитывать по новым правилам

1 января, 13:32 В России выявили еще 27 тысяч случаев заражения коронавирусом

1 января, 12:22 Невский проспект неожиданно стал пешеходным в новогоднюю ночь

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru