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16:30

Суд оштрафовал москвича за экстремистские песни во "ВКонтакте" 29 раз за день

фото ЗакС политика Суд оштрафовал москвича за экстремистские песни во "ВКонтакте" 29 раз за день

Кузьминский суд Москвы за день вынес 29 решений о штрафах москвичу Александру Пещенко за публикацию экстремистских песен во "ВКонтакте", передает ТАСС.

29 раз суд признал, что Пещенко нарушил ст. 20.29 КоАП (распространение экстремистских материалов), в каждом из случаев его оштрафовали на 1 тысячу рублей. Пещенко во всех случаях признал свою вину. Теперь ему придется выплатить не менее 29 тысяч рублей.

Суд решил, что Пещенко "совершил хранение в целях массового распространения экстремистских материалов". Во "ВКонтакте" он нашел и добавил себе на страничку аудиозаписи, внесенные в список экстремистских материалов. Конфисковать у него компьютер суд не стал.

В электронной картотеке суда есть еще 22 дела по той же статье в отношении Пещенко, по ним постановления пока не опубликованы. Тем не менее, на сайте указано, что он признан виновным, и ему назначено административное наказание.

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