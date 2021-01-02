Петербуржцы заметили в Карповке десятки плавающих багетов

Жители Петроградского района Петербурга заметили в Карповке десятки плавающих в воде багетов, сообщили очевидцы в группе "Петроградская диаспора" в Facebook.

На снимках видно, как размокшие багеты прибились к кромке льда. По словам очевидцев, фото сделаны у Иоанновского монастыря. Откуда в Карповке взялась булка – неясно: возможно, таким образом один из магазинов решил избавиться от лишних продуктов.

В ГУП "Пиларн" заявили, что для очистки реки уже выехала экологическая бригада, передает MR7.

фото: Петроградская диаспора / Facebook