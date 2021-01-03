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3 января, 12:40

В Петербурге проиндексировали более 50 типов выплат различным категориям граждан

фото ЗакС политика В Петербурге проиндексировали более 50 типов выплат различным категориям граждан

С наступлением Нового года петербургское правительство повысило размер социальных выплат, предназначенных для различных категорий горожан, о чем сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева. Речь идет о повышении на 3,4% размера более 50 мер поддержки, таких, как ежемесячные и единовременные выплаты, доплаты и пособия.

В частности, так называемый материнский капитал вырос до 156 тысяч 930 рублей 98 копеек. За рождение первого ребенка семьям будут выплачивать по 33 439 рублей, второго – 44 588 рублей, а третьего – 55 733 рубля. На помощь малообеспеченных семей с маленькими детьми от трех до семи лет чиновники выделили 2,6 млрд рублей. Помимо этого, свыше 170 тысячам семей с детьми достанутся ежемесячные пособия на ребенка.

Наконец более 2 млн горожан смогут рассчитывать на прямые выплаты в общей сложности на сумму в 45,7 млрд, на доплаты пенсионерам Смольный потратит 5,1 млрд рублей.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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