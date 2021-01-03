Протестно настроенные воронежцы кормят голубей

В эти минуты на центральной площади Воронежа несколько активистов проводят прогулку, в ходе которой кормят голубей. Трансляцию акции ведет канал Sotavision. К мероприятию его инициаторы пытаются привлечь других прохожих, но практически все отказываются идти на контакт. Подошедший к активистам полицейский-стажер предупредил об их шансах быть задержанными, расценив происходящее как митинг, после чего удалился.

Участники вспоминают известных общественно-политических деятелей, гонениями на которых был богат ушедший год: это бывший подмосковный чиновник Александр Шестун, оппозиционер Алексей Навальный, журналистка Ирина Славина, якутский шаман Александр Габышев, бывший схиигумен Сергий. Сетуют воронежцы и на тяжелую ситуацию в медицине.

Кормление голубей – форма нахождения на улице, которую ввели в политический обиход граждане Хабаровска в этом году. Таким образом активисты обычно пытаются избежать ответственности за участие в митингах, которые во многих регионах решением местных властей продолжают запрещать, ссылаясь на пандемию коронавируса.