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3 января, 15:27

Протестно настроенные воронежцы кормят голубей

фото ЗакС политика Протестно настроенные воронежцы кормят голубей

В эти минуты на центральной площади Воронежа несколько активистов проводят прогулку, в ходе которой кормят голубей. Трансляцию акции ведет канал Sotavision. К мероприятию его инициаторы пытаются привлечь других прохожих, но практически все отказываются идти на контакт. Подошедший к активистам полицейский-стажер предупредил об их шансах быть задержанными, расценив происходящее как митинг, после чего удалился.

Участники вспоминают известных общественно-политических деятелей, гонениями на которых был богат ушедший год: это бывший подмосковный чиновник Александр Шестун, оппозиционер Алексей Навальный, журналистка Ирина Славина, якутский шаман Александр Габышев, бывший схиигумен Сергий. Сетуют воронежцы и на тяжелую ситуацию в медицине.

Кормление голубей – форма нахождения на улице, которую ввели в политический обиход граждане Хабаровска в этом году. Таким образом активисты обычно пытаются избежать ответственности за участие в митингах, которые во многих регионах решением местных властей продолжают запрещать, ссылаясь на пандемию коронавируса.

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