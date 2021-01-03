Удальцов вышел на свободу после десяти суток спецприемника

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов, отбывавший административный арест за нарушения на митингах, покинул территорию спецприемника в Москве. Новый год ему пришлось отметить в заключении, поскольку суд отклонил апелляцию адвоката.

Как незаконную публичную акцию ему вменили июльскую прогулку до столичной мэрии, куда Удальцов со сторонниками нес заявку, желая согласовать акцию против поправок в Конституцию. Свой отсроченный арест после мероприятия, никак не смутившего полицейских в день его проведения, политик нашел возмутительным.

В последнее время Удальцов, за которым и так установлен административный надзор по "болотному делу", сетует на то, что власть стала относиться к нему более строго.