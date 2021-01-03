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Поправки в Конституцию

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3 января, 16:45

Удальцов вышел на свободу после десяти суток спецприемника

фото ЗакС политика Удальцов вышел на свободу после десяти суток спецприемника

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов, отбывавший административный арест за нарушения на митингах, покинул территорию спецприемника в Москве. Новый год ему пришлось отметить в заключении, поскольку суд отклонил апелляцию адвоката.

Как незаконную публичную акцию ему вменили июльскую прогулку до столичной мэрии, куда Удальцов со сторонниками нес заявку, желая согласовать акцию против поправок в Конституцию. Свой отсроченный арест после мероприятия, никак не смутившего полицейских в день его проведения, политик нашел возмутительным.

В последнее время Удальцов, за которым и так установлен административный надзор по "болотному делу", сетует на то, что власть стала относиться к нему более строго.

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