Петербургские бары и рестораны вновь открываются для посетителей

Начиная с сегодняшнего дня, 4 января, в Петербурге барам, ресторанам и кафетериям вновь позволено открыться - соответствующий запрет власти города установили в декабре прошлого года, закрыв все увеселительные заведения с 30-го числа. Теперь общепиту можно работать с 06:00 до 23:00.

Петербуржцы и гости города смогут также посетить рестораны, расположенные в ТРК - однако речь идёт только о тех местах, которые имеют отдельный от центра вход. Фуд-корты по-прежнему закрыты.

Кроме того, у горожан есть возможность беспрепятственно воспользоваться услугами служебных столовых, служб доставки, обслуживанием навынос, а также общепитом на заправках, вокзалах и в "Пулково".

С 7 января смогут вернуться к привычной деятельности театры и музеи Северной столицы. Заполняемость первых при этом должна составлять 25% от вместимости зала.

В городе на Неве всё ещё действуют и другие установленные властями ограничения: так, в общественных местах следует носить средства индивидуальной защиты, а гражданам старше 65 лет предписано сидеть дома.