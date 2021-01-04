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11:16

МВД учредит общедоступную базу злостных нарушителей ПДД

фото ЗакС политика МВД учредит общедоступную базу злостных нарушителей ПДД

В 2021 году МВД намерено создать общероссийскую онлайн-базу, содержащую в себе данные о злостных нарушителях Правил дорожного движения, проинформировали ТАСС в пресс-службе силового ведомства. Благодаря реестру работодатели, агрегаторы такси и каршеринга смогут проверять водителей на наличие прав и многократных пренебрежений ПДД.

"Планируется, что она начнет свою работу в начале года", - уточнили в МВД.

База, которую назвали "витриной данных ГИБДД", разрабатывается совместно с Минкомсвязью. Отмечается, что в неё несут как россиян, так и иностранцев.

На данный момент "пробить" водителя на предмет нарушения ПДД или наличие/отсутствие прав можно на официальном интернет-портале ГИБДД.

Отметим, по официальной информации, с начала 2019 года на российских дорогах произошло свыше 10 тысяч ДТП с участием водителей и пешеходов в состоянии алкогольного опьянения, что на 10% меньше показателей прошлого года. Наибольшее количество подобных аварий зафиксировано в период с апреля по сентябрь.

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