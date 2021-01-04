Вишневский интересуется у ФСБ причинами появления в институте истории РАН "куратора" от ведомства

Депутату петербургского Заксобрания Борису Вишневскому поступила информация о том, что на собрании сотрудников Петербургского института истории РАН, прошедшем 29 декабря, присутствовал некий человек, представлявшийся окружающим как "куратор от ФСБ", в связи с чем он обратился к главе городского управления силового ведомства Александру Родионову с просьбой разъяснить причины появления в вузе данного индивида.

"С какого перепугу в мирном академическом институте появляется "куратор от ФСБ"? На каком законном основании? Куда еще направлены эти "кураторы" и зачем? Столько бездельников набрали в ФСБ, что нечем их занять? Или это мошенничество и удостоверение ФСБ можно купить в любом военторге?" - возмущается парламентарий.

Вишневский просит Родионова уточнить, действительно ли в обозначенный день в стенах института РАН находится специально присланный туда силовик; если да - то каким законодательным актом УФСБ это действие было регламентировано; какие функции возложены на "куратора" (и на каком законном основании) и, наконец, были ли аналогичным образом подобные "кураторы" направлены и в другие институты РАН либо научные учреждения города.

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