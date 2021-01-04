Смольный опубликовал афишу городских театров: на каникулах покажут 30 спектаклей

Петербургские театры разместили на сайте городской администрации репертуар на период новогодних каникул. Учреждениям зрелищной культуры, напомним, можно будет открыться с 7 января.

Так, в Александринском театре продемонстрируют балеты "Щелкунчик" и "Лебединое озеро". Кроме того, возобновят свою деятельность Мариинский театр, Театр комедии имени Акимова, Театр имени Ленсовета, Театр "Мастерская", Театр "Приют комедианта", Театр "Русская антреприза" имени Андрея Миронова, Театр "За Чёрной речкой", Театр "ЦЕХЪ".

Детей можно будет сводить на "Щелкунчик", поставленный в Михайловском театре. В "Балтийском доме" покажут "Путешествие Незнайки и его друзей" и "Остров сокровищ". Театр "Мастерская" порадует ребят "Томом Сойером". В ТЮЗе имени Брянцева возможно будет посетить три детских постановки - "Морозко", "Снежная королева" и "Денискины рассказы".