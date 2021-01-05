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10:33

В Петербурге снизилось количество COVID-госпитализаций

фото ЗакС политика В Петербурге снизилось количество COVID-госпитализаций

Количество госпитализированных с коронавирусом пациентов в Петербурге сократилось за прошлую неделю, оповестили в межведомственном координационном совета по борьбе с инфекцией.

Так, на сегодняшний день в отличие от конца декабря, когда ситуация со свободными местами была критичной, свободными остаются 20% COVID-коек, развёрнутых в городских стационарах.

"Отмечается умеренное снижение активных больных новой коронавирусной инфекцией, особенно в стационарах", - уточняется в выписке совета.

Напомним, накануне Петербург впервые с начала пандемии обошел Москву по количеству новых случаев заражения. Всего в городе заболели свыше 257 тысяч местных жителей.

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