В Петербурге снизилось количество COVID-госпитализаций

Количество госпитализированных с коронавирусом пациентов в Петербурге сократилось за прошлую неделю, оповестили в межведомственном координационном совета по борьбе с инфекцией.

Так, на сегодняшний день в отличие от конца декабря, когда ситуация со свободными местами была критичной, свободными остаются 20% COVID-коек, развёрнутых в городских стационарах.

"Отмечается умеренное снижение активных больных новой коронавирусной инфекцией, особенно в стационарах", - уточняется в выписке совета.

Напомним, накануне Петербург впервые с начала пандемии обошел Москву по количеству новых случаев заражения. Всего в городе заболели свыше 257 тысяч местных жителей.