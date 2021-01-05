Коронавирус подтверждён у более 24 тысяч россиян, из них свыше 3 тысяч - петербуржцы

В оперативном штабе обновили суточную статистику по количеству новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России: так, за минувшие 24 часа данный диагноз подтвердился у 24 246 жителей страны. Соответственно, на сегодняшний день официально известно о 3 284 384 заболевших с начала пандемии.

За сутки зарегистрировано 518 летальных исходов. Всего с момента распространения инфекции её жертвами стали 59 506 пациентов.

Излечились при этом ещё 22 632 россиянина, а общее количество граждан, поборовших болезнь, достигло отметки 2 662 668.

Наибольший прирост заболевших вновь зафиксирован в Москве — 4 842, следом идут Петербург — 3 649, Московская область — 1 131, Нижегородская область — 405.