Комздрав опубликовал полный список телефонов пунктов вакцинации от COVID-19

Петербургский комитет по здравоохранению представил полный список телефонов пунктов для записи на вакцинацию от COVID-19. Теперь все желающие получить прививку смогут дозвониться до всех 70 точек.

Ранее в комздраве опубликовали лишь перечень адресов, где можно получить препарат, а номера гражданам приходилось искать самостоятельно.

На сегодняшний день получить прививку на безвозмездной основе могут только работники бюджетной сферы из таких категорий, как - медицинские сотрудники, педагоги, соцработники, полицейские, а также лица старше 60 лет с хроническими заболеваниями.

Больше всего пунктов вакцинации открыто в Выборгском и Невском районах города - по 11. Ещё 6 точек оборудовано в Приморском районе, по 5 - во Фрунзенском и Красногвардейском районах.