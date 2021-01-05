Коронавирус унёс жизнь одного из создателей "Мемориала", историка Михаила Рогачёва

На 69-м году ушёл из жизни один из основателей "Мемориала", историк Михаил Рогачёв: причина его смерти - последствия коронавирусной инфекции. Свои соболезнования по поводу кончины знаменитого общественного деятеля принёс глава республики Коми Владимир Уйба.

Управленец подчеркнул, что Рогачёв "очень многое сделал для восстановления исторической правды". Историк на протяжении длительного времени руководил республиканским благотворительным общественным фондом жертв политических репрессий "Покаяние" и был редактором одноимённого уникального мартиролога, изданного в 12 томах.

"Республика Коми понесла невосполнимую утрату. Всем нам Михаил Борисович запомнится человеком активной жизненной позиции. Выражаю глубочайшие соболезнования родным, близким, коллегам Михаила Борисовича, разделяю с ними боль и горечь потери", - поделился Уйба.

Коллеги Рогачёва по "Мемориалу" также выразили соболезнования на счёт его кончины.

"Огромное горе и потеря для нас всех. Скорбим вместе с близкими", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правозащитной организации.

*"Мемориал" внесен в реестр НКО-иностранных агентов