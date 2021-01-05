"Орден получите": Беглов призвал строителей в ближайшее время сдать новый корпус НИИ Скорой помощи

В ходе выездной инспекции во Фрунзенский район петербургский глава Александр Беглов посетил стройку будущего нового корпуса НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе в Купчино. Оценив степень готовности объекта, он поручил всем ускориться, взамен пообещав добавить денег на работы и наградить всех к ним причастных.

"Ускоряйте работы, денег я добавлю, надо сдать его в этом году. В сентябре сдадите - орден получите, обещаю. Старайтесь, для города каждая койка важна", - наказал Беглов, которого цитирует ДП.

Возведение нового корпуса НИИ площадью свыше 22 тысяч кв метров началось в 2019 году.

"Делайте с учётом коронавируса - неизвестно, как обстановка будет складываться. Время пришло другое - все надо делать с санпропусками", - считает губернатор.

Объект находится на улице Будапештской, 3. В эксплуатацию здание должны ввести к декабрю 2022 года. Генеральным подрядчиком работ является "БалтИнвестСтрой".

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