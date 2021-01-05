Дрозденко подработал автоволонтёром в помощь областным участковым врачам

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко в течение одного дня помогал амбулаторному врачу в качестве водителя, развозя медика на вызовы к больным. О том, как губернатор провёл досуг, рассказывается на его странице в Instagram.

"Поработал в Сертолово. В новой поликлинике в сутки принимают и обслуживают до 140 вызовов, берут свыше 100 тестов и, естественно, работают без выходных", - отчитался областной губернатор.

Напоследок Дрозденко призвал всех неравнодушных поступить, как и он, и при возможности подсобить участковым врачам - в любой поликлинике или фельдшерско-акушерском пункте автоволонтёрам будут благодарны. Нередко, что у врачей, работающих с амбулаторными больными, смены длятся до 24 часов.

Напомним, по состоянию на 5 января в Ленинградской области зафиксировано почти 25 тысяч граждан, заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемии.