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10:40

Мишустин согласовал передачу Псково-Изборского музея-заповедника в собственность РФ

фото ЗакС политика Мишустин согласовал передачу Псково-Изборского музея-заповедника в собственность РФ

Глава российского правительства Михаил Мишустин официально одобрил передачу в федеральную собственность имущества Псково-Изборского музея заповедника, о чем говорится в соответствующем распоряжении, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации. Сам музей отойдет в ведение Минкульта, а передачей материальных ценностей  всего музейного комплекса поручено заняться, помимо профильного министерства, Росимуществу и администрации Псковской области.

В конце октября решение, "спущенное" вниз Минкультом, поддержали депутаты Псковского областного собрания. О необходимости поменять юридический статус музея президент Владимир Путин впервые высказался в 2018 году.

По оценкам экспертов, общая ценность экспонатов музея-заповедника сопоставима с коллекциями ведущих мировых музеев. Федеральное подчинение призвано многократно увеличить финансирование культурного учреждения.

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