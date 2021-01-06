У 24,2 тысяч россиян за сутки выявили COVID-19, в Петербурге – 3341 случай

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 24 217 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончались 445, а сумели поправиться 23 055 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 5142 новых больных, в Петербурге – 3341, в Подмосковье – 1097. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге выздоровело 1788 человек и скончалось 58.

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии и Индии.

Отметим, что в Петербурге с наступлением новогодних каникул снизилось число госпитализаций в ковидные стационары. При этом 4 января Петербург впервые с начала пандемии обошел Москву по количеству новых случаев заражения.