Ушел из жизни бывший глава Камчатки Владимир Бирюков

На 88-м году жизни скончался советский и российский чиновник, губернатор Камчатского края в 1991-2000 годах Владимир Бирюков, о чем сообщила пресс-служба Законодательного собрания региона. Причина смерти не называется. По словам спикера камчатского парламента Валерия Раенко, край прощается с человеком-легендой и "руководителем с большой буквы".

"Он никогда не боялся взять на себя полноту ответственности за самые непростые решения, мыслил стратегически и боролся за важные для края решения на самом высоком уровне. Патриот Камчатки, преданный ей до последнего вздоха, он и на заслуженном отдыхе всегда был в курсе жизни нашего полуострова", - приводятся слова депутата.

Уже выйдя на пенсию, в 2004 году Бирюков был удостоен звания "почетный гражданин Камчатской области".