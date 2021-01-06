Дмитрий Быков: Песков - отдельный эстетический феномен, не отражающий реальности

Вышедшее накануне большое интервью с президентским пресс-секретарем Дмитрием Песковым вкратце проанализировал писатель и публицист Дмитрий Быков, подчеркнувший, что содержательная часть говоримого Песковым, как всегда, предсказуема и при этом не совпадает с объективной действительностью. Таким образом обозреватель расценил суждение чиновника о том, что президент Владимир Путин не в состоянии совершить злодеяний, которые ему приписывают в последние недели и месяцы.

"Дмитрий Песков — это не инструмент обсуждения политики Кремля. Это отдельный сам по себе эстетический феномен, по которому нынешние авгуры политологические не могут даже гадать о реальности. Они гадают исключительно о внутренних настроениях Дмитрия Пескова", - рассудил он в интервью "Эху Москвы".

Быков обратил внимание, что от ответа на "хоть сколько-нибудь существенный вопрос" официальный представитель Кремля имеет привычку уклоняться, ссылаясь на свою недостаточную осведомленность.

"Зато он говорит о том и говорит, кстати, на моей памяти пятый или шестой раз, как плохо он себя чувствует, когда его ругает Владимир Путин и как не хочется жить после разноса от Владимира Путина", - отметил комментатор.

Все злодеяния, по мнению Быкова, гораздо удобнее для власти "повесить" на старейшего отечественного правозащитника Льва Пономарева, которого недавно признали иностранным агентом.